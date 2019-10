O femeie in varsta de 70 de ani, despre care se credea ca este moarta, s-a "trezit" cu cateva momente inainte de a fi dusa la crematoriu.





Femeia, Phinij Sopajorn, fusese pusa de trei zile intr-un sicriu dintr-un templu din Thailanda, inainte ca sotul sau sa observe ca aceasta respira. Ulterior, barbatul i-a alertat pe toti, intrerupand astfel inmormantarea budista care era programata.

Sotul femeii, Thawin Sopajorn, ii spala acesteia fata, inainte ca trupul sa ii fie dus la incinerator. Atunci a observat ca respira si ca i se misca pleoapele. Dupa ce a strigat dupa ajutor, au fost chemati paramedicii care i-au facut resuscitare si au confirmat ca batrana era in viata.

Sopajorn a zis: "Dupa ce n-a mai respirat duminica i-am pus corpul intr-un sicriu, dar ni s-a parut ciudat ca trupul inca nu era intepenit. Apoi, in timpul ceremoniei, am fost ultima persoana care a atins-o, inainte de crematoriu. I-am dorit sa aiba o viata fericita dincolo si am vazut ca ochii au inceput sa i se miste. Ma bucur ca am avut dreptate si ca era in viata. I-am dat o imbratisare si mi-am chemat copiii, dar ei au crezut ca am halucinatii."

In prezent femeia este acasa si se recupereaza, dar nu se stie daca va supravietui avand o suferinta severa incurabila. Familia a spus ca va avea grija de ea atat timp cat va fi nevoie, noteaza LADbible.