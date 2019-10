O feriga a facut primul "selfie" din lume realizat vreodata cu energia furnizata de o planta, in cadrul unui studiu ce ar putea sa conduca la o serie de descoperiri majore in domeniul colectarii de date stiintifice pentru programele de conservare a naturii, informeaza CNN miercuri.



Planta in cauza - denumita "Feriga Pete" - a fost inclusa intr-un studiu care analizeaza utilizarea unor pile de combustie microbiana la Zoological Society of London (ZSL), cea mai veche gradina zoologica din lume, aflata la Londra, potrivit unui comunicat publicat de reprezentantii acesteia.

Aceste celule ii permit ferigii Pete sa genereze energia ce alimenteaza o camera foto, cu ajutorul careia isi face singura fotografii. Oamenii de stiinta spun ca descoperirea ar putea stimula obtinerea unor progrese majore in cadrul programelor de conservare a naturii, scrie Agerpres.

"Planetele depoziteaza in mod natural biomaterie pe masura ce cresc, care, la randul ei, hraneste bacteriile prezente in sol, producand o anumita cantitate de energie ce ar putea fi canalizata pentru a alimenta celule si folosita pentru a alimenta o gama vasta de instrumente vitale pentru programele de conservare, inclusiv senzori, platforme de monitorizare si camere-capcana", a declarat Al Davies, specialist in tehnologia conservarii in cadrul ZSL.

Potentialul energiei furnizate de plante, aproape nelimitat

"Cele mai multe dintre sursele de energie au limite - bateriile trebuie inlocuite, in timp ce panourile solare se bazeaza pe prezenta constanta a unei surse de lumina solara -, insa plantele pot sa supravietuiasca la umbra, orientandu-se in mod natural spre pozitii care le maximizeaza potentialul de a absorbi lumina solara. Din acest motiv, potentialul energiei furnizate de plante este aproape nelimitat", a adaugat specialistul britanic.

Dispozitivul foloseste atat de putina energie, incat poate sa functioneze 24 de ore din 24 si sapte zile din sapte cu energia produsa de o planta de mici dimensiuni.

Acest tip de tehnologie ar putea fi folosita in zone izolate si neospitaliere, greu de atins de catre oameni, care, de obicei, trebuie sa schimbe si bateriile dispozitivelor pe care le utilizeaza.

Masurarea temperaturii, a umiditatii si a ritmului de crestere al plantelor este importanta pentru ca oamenii sa inteleaga mai bine modificarile climatice, distrugerea habitatelor si alte amenintari la adresa naturii.

"Ne-am conectat literalmente la reteaua de energie a naturii, pentru a contribui la protejarea vietii salbatice: Pete ne-a depasit asteptarile si in prezent realizeaza o fotografie la fiecare 20 de secunde - el lucreaza atat de bine, incat de cateva ori i-am 'sabotat' fotografiile de cateva ori in mod accidental, aparand si noi in ele", a adaugat Al Davies.

Specialistii de la ZSL intentioneaza sa organizeze un al doilea studiu pe aceasta tema, care va avea loc insa in natura.