Pe parcursul mai multor inregistrari video, barbatul in varsta de 79 de ani a recunoscut uciderea a 93 de persoane. FBI spune ca analistii sunt de parere ca "toate confesiunile lui sunt credibile". Unul dintre acestia a spus despre prizonier: "Pentru multi ani Samuel Little a crezut ca nu va fi prins pentru ca se gandea ca nimeni nu tine cont de victimele lui", scrie BBC.

Politia a reusit sa identifice 50 de cazuri dintre anii 1970 si 2005 ca fiind victime ale barbatului. Acesta era inchis pe viata din 2012, condamnat pentru uciderea a trei femei. In principiu, el viza femei singure, vulnerabile, de culoare, cu varsta intre 18-35 de ani, care se ocupau de trafic de droguri sau cu prostitutia.

Fost jucator de box, Samuel isi lovea cu pumnii victimele, pana se prabuseau la pamant, pentru ca apoi sa le sugrume si sa le ascunda cadavrele. De cele mai multe ori nu lasa semne ca ar fi vorba despre o moarte violenta. Pentru ca multe dintre aceste decese nu au fost anchetate de FBI, cazurile au fost catalogate gresit ca fiind considerare supradoze sau accidente.

In prezent, fortele de ordine lucreaza sa identifice alte 43 de cazuri. Prin marturisirile facute cu lux de amanunte, Samuel Little a devenit cel mai mare criminal in serie din istoria Statelor Unite ale Americii.

Barbatul si-a recunoscut crimele inca din noiembrie 2018, in fata unui singur politist.

In speranta ca populatia va putea identifica unele dintre victime, agentia a facut publice niste portrete ale celor despre care barbatul a spus ca le-a ucis. Este vorba despre 30 de femei, desenate chiar de Little in inchisoare.