O postare facuta pe Facebook s-a viralizat in scurt timp. Aceasta infatisa doi miri, proaspat casatoriti, butonand amandoi telefoanele pentru a-si schimba statusul de pe reteaua de socializare, la doar cateva momente dupa ce raspunsesera "da" in fata preotului.





Tinerii au devenit in scurt timp tinta comentariilor, dupa ce au fost fotografiati la ceremonia lor de nunta. Postarea facuta de un nuntas intr-un grup dedicat nuntilor, ii arata pe mire si pe mireasa stand pe telefon, unul in fata celuilalt, aparent schimbandu-si statusul in "casatatoriti" pe conturile personale. Asta in timp ce preotul continua sa oficieze ceremonia, pentru ca abia ce ii intrebase daca vor sa isi uneasca destinele.

Fotografia era insotita de un mesaj text: "In loc sa sarbatoreasca uniunea lor, Danielle si James si-au schimbat statutul pe Facebook in 'casatoriti'”, scrie MSN.

Printre reactii se numara comentarii precum "In asta s-a transformat lumea noastra. Renunt la aceasta societate" sau "Daca asta este un indicator la cum va fi mariajul lor, ma astept ca cei doi sa-si modifice statutul din nou, destul de repede”. Alte persoane au apreciat umorul mirilor sau creativitatea lor in a ignora practicile traditionale.