Emily Zamourka, femeia fara adapost care canta intr-o statie de metrou din Los Angeles, are 52 de ani. Dupa ce s-a intalnit intamplator cu ea si a auzit-o cantand angelic, un politist a inregistrat-o si a postat clipul pe o retea de socializare. Alaturi a scris: "4 milioane de oameni numesc Los Angeles o casa. 4 milioane de povesti. 4 milioane de voci... uneori trebuie sa te opresti si sa il asculti pe unul, ca sa auzi ceva frumos", scrie Bored Panda.

Pana in prezent inregistrarea are peste un milion de vizualizari. Femeia spune ca este din Rusia si ca ar fi invatat sa cante inca de cand era mica, urmarind cantaretii de opera la televizor. Ulterior, pasiunea pentru muzica a facut-o sa invete pianul si vioara. De altfel, aceasta canta si la vioara pe strazi, inainte ca aceasta sa ii fie furata. Dornica de independenta, a lucrat la restaurante sau azile, inainte de a incepe sa predea muzica. Din pacate, problemele medicale au dus la pierderea locuintei.

Povestea lui Zamourka nu a ramas fara ecou si mai multe persoane s-au implicat sa o ajute. A devenit o celebritate locala si mai multe televiziuni sau curiosi o cauta. S-a inceput si o campanie care sa o ajute sa isi recastige casa.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX