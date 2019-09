Un pui de zebra a fost observat in Kenya recent, acesta aratand altfel fata de celelalte exemplare. Mai exact, in loc de dungi, animalul are niste pete ca niste buline. Animalul cu modelul rar si neobisnuit a fost surprins intr-un material video care a devenit in foarte scurt timp unul viral.



Zebrele sunt animale cu dungi, asa ca este de inteles de ce aparitia unui pui de zebra cu buline ca niste pete sa atraga atentia multor curiosi. Aceasta a fost observat in Kenya, mai exact in rezervatia naturala Maasai Mara, scrie Bored Panda. Un specialist in viata salbatica, Parmale Lemein, de la tabara Matira Bush, a spus ca acesta este primul caz de genul acesta de la rezervatia aceea. Se crede ca puiul de zebra are melanism, opusul albinismului. Adica o afectiune care pigmenteaza in negru si in exces pielea si parul. Acesta a mai completat ca, din pacate, astfel de exemplare nu au supravietuit mai mult de sase luni in conditiile parcurilor din Africa. Conform oamenilor de stiinta, dungile de pe pielea zebrelor le ajuta sa pastreze o temperatura potrivita a corpului in zonele caniculare de pe continent. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre africa, zebra, dungi

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×