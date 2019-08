Un caine in varsta de doi ani din Thailanda a devenit o noua senzatie in online, gratie infatisarii sale atipice, aratand de parca ar avea o spranceana ridicata permanent.







In era cand totul se viralizeza in doar cateva secunde, ne-am obisnuit ca animalele sa aiba propriile pagini dedicate, facute de stapanii care vor sa impartaseasca cu toata lumea diverse ipostaze cu acestea. Una dintre cele mai noi vedete de pe internet este un caine pe nume Lucky, care are trasaturi distincte ce il fac usor de remarcat.

Animalul arata de parca ar avea doua fete diferite. Charice, stapana cainelui, a declarat pentru Bored Panda cum a ajuns acesta la ea. "Am vazut o postare pe Facebook care anunta ca Lucky trebuie sa gaseasca o noua casa. Cand i-am vazut fata, am stiut imediat ca il vreau, asa ca i-am scris celui care il avea spunandu-i ca vreau sa il adopt. Am fost surprinsa de infatisarea sa, dar m-am gandit mai degraba ca este perfect si unic."

Charice a adoptat cainele in urma cu trei saptamani si a fost surprinsa sa descopere ca prima poza cu el a devenit repede extrem de comentata si laudata. "Unii oameni nu cred ca aceea este spranceana sa reala, cred ca am folosit un marker permanent si ca l-am desenat sau ca este o poza trucata. Inteleg de ce este greu de crezut ca nu este asa", a spus ea.

In ciuda aspectului sau ciudat, Lucky este un catel sanatos. Conditia rara care il face sa arate astfel se numeste heterocromie (diferenta culorii irisului, parului sau a pielii).