"Nu sunt multumit cu acest raspuns (n.r. al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) si am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile si foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE santajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru ca nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guveramentale, avem. Nu am cerut alte pozitii sau avantaje care sa poata sa indreptateasca folosirea acestui termen. Am avut insa o discutie cu doamna premier in care, bazat pe experienta mea de premier, i-am recomandat sa incerce sa gandeasca o restartare a guvernarii, in sensul de a-i da posibilitatea sa treaca din aceasta defensiva in care se afla Guvernul, si practic si coaltia, de o buna bucata de vreme, intr-o situatie de ofensiva. Pentru asta ar fi fost nevoie si ar fi nevoie de cateva lucruri esentiale: un program de guvernare regandit pe baza programului de guvernare care a fost votat in Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza pana la termen, o propunere de noi obiective, o reforma a unor institutii ale statului si nu in ultimul rand o restructurare a echipe guvernamentale care sa stearga aceasta impresie de lipsa de competenta, care trebuie sa recunoastem planeaza asupra guvernului existent", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

Tariceanu este de parere ca restructurarea prin votul in Parlament este varianta cea mai buna.

"Daca vrem nu sa ne multumim, asa cum mi se pare mie in cazul PSD ca performanta pe care vor sa o atinga -participarea la turul unu al alegerilor si eventual intrarea in turul doi si cu siguranta pierderea alegerilor prezidentiale- si vor mai mult decat atat, castigarea prezidentialelor, sigur ca si in perspectiva alegerilor care urmeaza la anul este nevoie de un gest puternic, de forta, care sa arate hotararea premierului, capacitatea de a fi liderul acestui partid si de a fi liderul Guvernului, de a impune o linie de guvernare. Senzatia mea este ca in momentul de fata Guvernul functioneaza, poate nu numai guvernul, institutiile care tin de administratia centrala, functioneaza din inertie. Nu exista o directie clara care sa se fi dat si pe care sa o urmeze", a mai adaugat presedintele ALDE, potrivit digi24.ro.

"Ii rog pe colegii din PSD sa se gandeasca foarte serios la acest subiect, care ne da posibilitatea sa mergem mai departe, nu sa ne multumim sa terminam taras-grapis o guvernare. Ambitia mea nu este asta. Pentru mine si pentru colegii mei nu functiile in Guvern sunt importante. Nici pe mine presedinte al Senatului, ca am auzit ca sunt critici care considera ca ALDE nu doreste sa iasa de la guvernare ca eu am sa imi pierd functia de presedinte al Senatului. Complet gresit. Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta. Am auzit si alte expresii de genul «cainele nu pleaca de la macelarie», vedeti proverbe savante din popor, eu vreau sa ii anunt pe foarte multi ca colegii mei sunt vegetarieni", a mai spus Calin Popescu Tariceanu.

Viorica Dancila a declarat luni ca cei de la PSD iau in calcul "o remaniere a ministrilor care nu au performat si ajustarea programului de guvernare", dar nu vor face o restructurare. Aceasta a mai spus si ca PSD nu accepta ultimatum de la ALDE.