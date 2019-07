Un barbat a suferit leziuni majore ale coloanei vertebrale, dar a supravietuit caderii de la 90 de metri, dupa ce coarda cu care facea bungee jumping i s-a rupt in aer.



Barbatul, in varsta de 39 de ani, a facut saritura la un parc tematic din Gdynia, Polonia.

La inceput el sta suspendat la 92 de metri inaltime si se pregateste sa se arunce. Dupa saritura, trupul barbatului se dezlipeste de sfoara care se rupe in zbor, iar acesta cade in gol, noteaza Mirror.

Din fericire, omul a aterizat pe o perna gonflabila mare, care se afla jos, iar impactul a fost mult atenuat.

Un reprezentant al autoritatilor, comisarul Krzysztof Kuśmierczyk, a spus ca tanarul nu a suferit "leziuni vizibile", urmand ca acest caz sa fie investigat.

Dupa accident, tanarul a fost transportat imediat la spital cu ambulanta. Evenimentul a avut loc in acest weekend si l-a lasat pe barbat cu ruptura la gat si afectiuni la nivelul organelor. In prezent, se recupereaza si poarta un guler ortopedic. Din fericire, maduva spinarii nu a fost afectata si se va putea misca in continuare.