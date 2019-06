Institutul danez Polar Portal informeza ca Groenlanda a pierdut in cursul zilei joi peste doua miliarde de tone de gheata.



Groenlanda a pierdut aproximativ 40% din masa de gheata, transmite CNN, care citeaza Polar Portal. Pentru luna iunie, pierderea unei asemenea cantitati este neobisnuita.

Intr-adevar, sezonul topirii ghetarilor incepe in Groenlanda in iunie si se incheie in august, insa varful este abia in iulie. Totusi, in 2019, sezonul a inceput mai devreme.

Aceasta topire brusca este ingrijoratoare, insa nu este o noutate, potrivit adevarul.ro.

"Este comparabil cu unele momente pe care le-am vazut in iunie 2012", a mentionat Thomas Mote, cercetator la Universitatea din Georgia pentru CNN, facand referire la anul in care s-a inregistrat cea mai mare topire a ghetarilor din istorie.