Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu, a criticat, in cadrul unei conferinte de presa, la Timisoara, actiunea unor ”primitivi” de a imbraca in pungi de gunoi mai multe cruci ale militarilor romani dintr-un cimitir din Bacau.

"Am vazut niste primitivi care au imbracat in pungi de gunoi crucile a 52 de militari romani cazuti la datorie. Mi se pare ca cetatenii romani de etnie maghiara, prin cativa reprezentanti, au intrecut orice masura de data asta. Pentru ca vorbim de un cimitir militar in care sunt ingropati 1143 de militari, din care 984 de eroi necunoscuti si nu sunt numai romani, sunt militari unguri, germani, austrieci, rusi, cazuti la datorie. Orice crestin merita o cruce si asta e expresia acestui cimitir militar, in care romanii au tratat cu respect orice militar. Din pacate, extremistii unguri au tinut sa acopere crucile militarilor romani", a declarat Traian Basescu, potrivit News.ro.

Candidatul PMP spune ca aceste evenimente vin dupa ce UDMR a avut o serie de actiuni ”sovine”.

”Din pacate acest eveniment vine dupa un sir de evenimente sustinute de UDMR extrem de neplacute si as spune sovine. Probabil UDMR indeplineste o misiune data de Viktor Orban (premierul Ungariei - n.r.), o misiune de slabire a natiunii romane. Probabil aceasta politica nu e creata in laboratoarele Ungariei, ci in cele de la Moscova. UDMR este un instrument. Au adoptat cu nerusinare ca insemne ale lor imnul si drapelul Ungariei, in conditiile in care UDMR este o formatiune politica a Parlamentului Romaniei in care au jurat loialitate statului roman. Mai mult, un reprezentant al UDMR a propus ca limba romana sa nu mai fie materie de examen. In schimb, propun prin acest proiect de lege limba maghiara si o limba de circulatie internationala, tendinta fiind sa elimine limba romana din orice forma de invatamant, ceea ce este revoltator. UDMR duce o politica de segregare a minoritatii maghiare. Cred ca a venit timpul ca aceasta atitudine sa fie stopata de autoritatile romane”, a declarat Basescu.

Traian Basescu: Acesti primitivi care au invelit crucile soldatilor romani sa raspunda in fata legii

Traian Basescu a mai spus ca isi doreste ca aceia care un invelit crucile militarilor romani in cimitirul din Bacau, sa plateasca in fata legii, pentru profanarea mormintelor.

”Mi-as dori ca acesti primitivi care au invelit crucile soldatilor romani sa raspunda in fata legii pentru profanare. Povestea ca sa analizam pe ce teritoriu e cimitirul e o poveste care nu justifica sub nicio forma profanarea mormintelor soldatilor cazuti in Primul sau Al Doilea Razboi Mondial”, a mai spus liderul PMP.

Traian Basescu a subliniat ca nu se refera la toti minoritarii maghiari, ci doar la cei extremisti.

Politistii din Bacau au inceput cercetarile dupa ce mai multe cruci ale unor eroi romani din Primul si din Al Doilea Razboi Mondial au fost acoperite cu saci de plastic.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau, politistii s-au autosesizat dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care mai multe cruci din Cimitirul International al Eroilor – Valea Uzului din orasul Darmanesti au fost acoperite cu saci din plastic si fac cercetari pentru a stabili situatia de fapt.

Pe un site de limba maghiara au aparut imagini in care mai multe cruci ale eroilor romani din cimitir fusesera acoperite cu saci din plastic.