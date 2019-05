In timp ce oamenii si alte vertebrate nu disting culorile in medii cu lumina extrem de slaba, anumiti pesti de mare adancime ar putea sa vada in culori si sa prospere in intunericul aproape total care caracterizeaza mediul extrem in care traiesc, datorita unei adaptari genetice unice, au anuntat joi oameni de stiinta din Cehia, informeaza Reuters.



Cercetatorii au analizat genomurile de la 101 specii de pesti si au descoperit ca trei familii de pesti, care traiesc la adancimi de aproximativ 1.500 de metri, detin un aparat vizual specializat, care le permite sa vada in culori in intuneric. O vedere caracterizata prin acuitate s-ar putea dovedi un avantaj urias pentru acesti pesti in timp ce cauta hrana si parteneri sau incearca sa evite pradatorii din exotica lume intunecata din adancimile oceanului, cel mai mare habitat de pe Terra, scrie Agerpres. "Ochii lor sunt cu siguranta mai sensibili, asadar noi credem ca vederea lor la mare adancime este foarte buna", a declarat experta in biologie evolutiva Zuzana Musilova, profesoara la Universitatea Carolina din Praga. Ea a facut parte din echipa de cercetatori al caror studiu a fost publicat in revista Science. Vertebratele folosesc doua tipuri de celule fotoreceptoare Pentru a vedea, vertebratele folosesc doua tipuri de celule fotoreceptoare la nivelul retinei: celule bastonase si celulele conice. Cele conice sunt utilizate in medii cu lumina puternica si percep culorile. Cele bastonase sunt utilizate in medii cu luminozitate slaba si nu sunt echipate pentru a detecta culorile. Celulele bastonase contin un singur tip de fotopigment - pigment care reactioneaza la o anumita lungime de unda a luminii -, denumit rodopsina. Cercetatorii au descoperit 13 specii din trei familii de pesti de mare adancime care prezentau o proliferare a genelor ce controleaza rodopsina, gratie carora acesti pesti ar fi capabili sa utilizeze celulele bastonase pentru a detecta culorile. Una dintre specii, Diretmus argenteus, are 38 de copii ale genei ce administreaza rodopsina, in loc de una singura, cum se intampla in mod obisnuit la vertebrate. Diretmus argenteus, un peste cu corpul de un argintiu stralucitor, are o forma corporala aproape circulara si ochi mari. Printre ceilalti pesti cu un astfel de aparat vizual se numara Stylephorus chordatus (un peste foarte lung si cu forma tubulara) si pestele-lanterna, care poseda capacitatea de bioluminescenta. "Este foarte posibil ca ei sa poata vedea in culori doar datorita celulelor bastonase, fapt unic in randul vertebratelor", a precizat Zuzana Musilova. Acesti pesti au o talie mica, ajung pana la lungimi de 30 de centimetri si se hranesc cu plancton si creveti la adancimi cuprinse intre 400 si 1.200 de metri. Lumina reziduala de la suprafata ajunge uneori pana la adancimea de 1.000 de metri. Lumina poate sa emane si de la vietuitoare inzestrate cu bioluminescenta, destul de comune in profunzimile oceanului, cum este cazul Lofiiformelor (denumiti in trecut pesti pediculati), care este inzestrat cu un fel de momeala sub forma unor prelungiri tegumentare stralucitoare, atasate de craniul sau, cu ajutorul carora aceste vietuitoare reusesc sa isi atraga prada.

