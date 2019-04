O balena insarcinata a fost gasita moarta pe o plaja din Sardinia, Italia.



Conform ministrului Mediului din Italia, in stomacul animalului s-au gasit peste 22 de kilograme de plastic, care au cauzat atat moartea fetusului, cat si a balenei.

In burta mamiferului s-au gasit saci de gunoi, plase de pescuit, tuburi si alte reziduuri, au anuntat membrii din organizatiile guvernamentale care au ca scop protejarea apelor si a oceanelor la CNN.

Balena a fost gasita in Porto Cervo din Sardinia, scrie hotnews.ro.

Sergio Costa, ministrul italian al Mediului, a transmis un mesaj pe retelele de socializare in urma incidentului: "Mai exista oameni care spun ca astea nu sunt probleme importante? Pentru mine nu numai ca sunt importante, dar le consider chiar prioritare. Gunoiul marin afecteaza intreaga lume marina, nu doar Italia, desigur, dar fiecare tara din lume are datoria de a aplica politici de combatere a acesteia. Ne-am obisnuit cu confortul obiectelor dispensabile in trecut, iar acum platim consecintele, in special animalele.

Din 2021, se va interzice utilizarea si comercializarea plasticului de unica folosinta. Va promit ca Italia va fi una dintre primele tari din lume care va implementa decizia.

Razboiul impotriva plasticului de unica folosinta a inceput si nu ne vom opri aici".