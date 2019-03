Jeremy Taylor, in varsta de 36 de ani, si cainele sau Ally au plecat sa cumpere benzina duminica, 24 februarie, insa nu s-au mai intors, iar miercuri au fost dati disparuti.



Barbatul a fost descoperit vineri si a povestit politiei ca vehiculul sau a ramas blocat in zapada. Potrivit acesteia, starea de sanatate a celor doi era buna, insa erau "flamanzi".

Jeremy Taylor and his dog, Ally, were stuck in the snow for five days and survived on taco sauce, according to the Deschutes County Sheriff's Office in Bend, Oregon. The article says, “It is not clear how he, or the dog, got water”. Perhaps it was snow?https://t.co/9b5TV1uxKk