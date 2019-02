Barbatul, a carui identitate nu a fost facuta publica initial, a suferit rani grave si a fost spitalizat in urma atacului care a avut loc la 4 februarie.

Travis Kauffman, in varsta de 31 de ani, alerga pe o poteca din Horsetooth Mountain Park cand a auzit in spatele sau zgomotul produs de ramurile unui pin. El s-a intors si a zarit animalul care se afla la trei metri distanta.

''Una dintre cele mai mari temeri ale mele s-a confirmat'', a declarat barbatul intr-o inregistrare video publicata la zece zile de la incident de Serviciul pentru parcuri si fauna salbatica din Colorado (Colorado Parks and Wildlife, CPW).

Cu taieturi inca vizibile pe fata si o mana bandajata, Kauffman a povestit ca si-a simtit ''inima in stomac''. ''Mi-am ridicat mainile... insa a continuat sa vina spre mine. Pe masura ce s-a apropiat s-a aruncat catre mine. Am ridicat mainile si m-a apucat de incheietura. Incercam sa imi protejez fata'', a povestit barbatul.

''A inceput sa ma zgarie pe fata si apoi pe picioare. Am tipat tot timpul incercand sa strig ca un barbar cat de bine am putut'', a adaugat el.

Barbatul care a sugrumat o puma: A fost un meci de lupte

In incercarea de a scapa de animal, cei doi s-au rostogolit pe un mal abrupt din laterala potecii., a povestit Kauffman.

''Am apucat cateva bete din apropiere si am incercat sa i le introduc in gat. Din pacate, erau destul de putrezite si se rupeau. Apoi am reusit sa iau cu mana stanga o piatra mare si am incercat s-o lovesc in cap, insa era o pozitie dificila pentru ca incheietura mea era inca in gura ei'', a continuat barbatul.

Pe masura ce lupta a continuat, el a reusit sa isi ridice piciorul drept si sa il puna pe gatul pumei. ''M-am lasat pe gatul ei si pana la urma am reusit sa o sufoc'', a spus Kauffman.

El a povestit ca a fost nevoit sa alerge trei mile pana a intalnit alti alergatori care l-au ajutat sa ajunga la spital.

O taietura de pe obraz a necesitat saptesprezece copci, o alta rana de pe nas a avut nevoie de sase copci, iar alte doua leziuni de pe fata si incheietura au fost tratate cu trei copci, scrie Agerpres.

Barbatul a declarat ca in prezent se simte bine si se vindeca.

Investigatia desfasurata de CPW a confirmat relatarea lui Kauffman. In urma autopsiei s-a stabilit ca animalul avea intre patru si cinci luni si cantarea intre 16 si 18 kilograme.

Potrivit CPW, mai putin de 20 de persoane au fost ucise de pume in Statele Unite in ultimii 100 de ani. Din 1990, trei persoane au murit si 16 au fost ranite in urma atacurilor acestor animale in Colorado.

Kauffman a declarat ca in viitor nu va mai alerga singur si a sfatuit persoanele care viziteaza zona in care a fost atacat sa nu poarte casti, el sustinand ca a reusit sa scape cu viata datorita faptului ca a auzit la timp apropierea animalului.