Studiul, publicat de revista Nature Communications, a dezvaluit ca variatia pielii de culoare deschisa a locuitorilor din Eurasia a evoluat independent de diferitele sale ascendente genetice.

Rezultatele au relevat ca nativii americani sunt genetic corelati cu asiaticii orientali, ca urmare a instalarii in America de Nord a unor populatii provenite din Siberia Orientala, fapt ce s-a petrecut in urma cu intre 15.000 si 20.000 de ani.

5 noi zone asociate culorii pielii, ochilor si parului, identificate

Genele legate de culoarea pielii la europeni au fost studiate pe larg, dar in aceasta noua analiza a fost identificata o variatie importanta a genei MFSD12, care a fost observata sub forma unica la asiatici si la nativii americani, scrie Agerpres

S-a descoperit ca aceasta gena exista in selectie naturala la asiaticii orientali dupa ce s-au separat de europeni in urma cu peste 40.000 de ani, iar ulterior, aceasta incarcatura genetica a ajuns in America prin migratiile nativilor americani.



Este pentru prima data cand gena MFSD12 este legata de culoarea pielii la nativii americani si la asiaticii orientali.



Potrivit doctorului Kaustubh Adhikari, de la Institutul de Genetica al UCL, culoarea mai deschisa a pielii "a evoluat in mod independent in Europa si in Asia Orientala". Studiul a relevat ca aceasta gena se afla supusa unei puternice selectii naturale in estul Asiei, probabil ca adaptare la schimbarile intervenite in nivelurile luminii solare si radiatiei ultraviolete, a spus el.

Responsabilii studiului au subliniat ca aceasta descoperire va ajuta la explicarea variatiei culorii pielii, a parului si a ochilor latino-americanilor, arunca o lumina asupra evolutiei umane si amplifica cunostintele asupra factorilor de risc genetic ce actioneaza in boli precum cancerul de piele.