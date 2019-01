Totul a inceput dupa ce sotia proprietarului animalului a curatat niste turturi de gheata de la balcon, iar cativa au cazut in balconul vecinului, care locuieste cu un etaj mai jos. In timp ce stapanul cainelui se intorcea acasa cu patrupedul, vecinul a iesit din apartament si i-a atacat, pe holul blocului, cu un cutit de bucatarie, scrie Agepres.

"In momentul in care am urcat in casa, am trecut prin fata usii lui, iar el a deschis usa pur si simplu si a dat cu cutitul. Prima oara a incercat sa dea in mine, mi-a agatat un pic geaca, eu m-am ferit, dupa care s-a aplecat si a dat exact in caine. S-a razbunat pe caine", a spus Costel Laurentiu Bocioc, stapanul cainelui ucis.

Cainele a fost dus imediat la veterinar, dar lovitura i-a sectionat mai multe organe, iar dupa cateva ore a murit. Patrupedul era din rasa Amstaff si avea 13 ani. Proprietarii cainelui ucis au depus plangere la Politie.

"In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere cu intentie, fara drept, a animalelor", a precizat comisarul sef Gabriela Costin.