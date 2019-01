Omul de afaceri, care a platit 68 de dolari americani pentru acel uter, a fost de asemenea arestat, a precizat politia locala, iar toti cei trei barbati vor fi pusi sub acuzare pentru ca au incalcat Legea privind Anatomia.

Augustus Nkwazi, purtator de cuvant al Politiei din Blantyre, a dezvaluit pentru DPA ca primul arestat a fost omul de afaceri, care avea asupra lui acel uter uman.



"Atunci cand a fost intrebat de unde avea uterul, el a mentionat doi angajati medicali in calitate de furnizori ai sai. A spus ca uterul avea menirea de a contribui la dezvoltarea afacerii lui", a adaugat Augustus Nkwazi.

Potrivit aceluiasi oficial, nu este cunoscut deocamdata cu exactitate modul in care cei doi angajati ai spitalului din districtul Thyolo, aflat in apropiere de Blantyre, au intrat in posesia acelui organ uman, scrie Agerpres.

Cazurile in care oameni sunt prinsi avand asupra lor organe umane nu sunt neobisnuite in Malawi, din cauza credintei populatiei locale in vrajitorie. De exemplu, fragmentele corporale prelevate de la persoane care sufera de albinism sunt considerate de unii dintre locuitorii din Malawi ca avand calitati magice, iar persoanele cu albinism sunt uneori asasinate in acest scop.