Animalele cu astfel de diformitati adesea nu supravietuiesc din cauza dificultatilor si incapacitatii lor de a se apara de pradatori, sustin ingrijitorii de la Australian Reptile Park, locul in care a fost dusa soparla, si care se afla la circa 70 de km distanta de Sydney.

Ingrijitorii au decis sa ii puna numele "Lucky" ("Norocoasa"), tocmai din cauza faptului ca nu ar fi avut sanse prea mari de supravietuire in salbaticie.

"Il vom trata ca pe un mic tip special ce este", a spus Daniel Rumsey, responsabilul sef pentru reptilele din parc.

Chiar daca sunt destul de rare, astfel de diformitati nu sunt complet straine expertilor. Acestea pot supravietui in cazul in care un embrion incomplet se separa in interiorul oului.