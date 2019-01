O echipa de specialisti de la Institutul Usher al Universitatii Edinburgh a analizat informatii genetice prelevate de la un esantion format din peste o jumatate de persoane, coroborate cu date privind durata de viata a parintilor acestora.

Circa douasprezece zone din genomul uman au fost evidentiate ca avand o influenta semnificativa asupra sperantei de viata, printre acestea numarandu-se cinci care nu fusesera raportate anterior, scrie Agerpres.

Echipa de oameni de stiinta a analizat efectul combinat al variatiilor genetice care influenteaza durata de viata pentru a concepe un sistem de notare.

Cercetatorii au descoperit ca persoanele care s-au situat in primele zece procente din populatie se pot astepta sa traiasca cu pana la cinci ani mai mult in comparatie cu cele care au obtinut un scor care le-a situat printre ultimele zece procente.



''Daca luam o suta de oameni la nastere, sau mai tarziu, si utilizam sistemul nostru de notare a sperantei de viata pentru a-i imparti in zece grupuri, cei din grupul superior vor trai cu cinci ani mai mult decat cei din grupul inferior, in medie'', a explicat dr. Peter Joshi din cadrul Institutului Usher.

Studiul a fost publicat marti in jurnalul eLife.