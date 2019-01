Studiul efectuat in Statele Unite si publicat luni in Journal of the American College of Cardiology a descoperit o asociere intre perioadele reduse de somn si cresterea riscului de acumulare de aterom pe peretii vaselor de sange.



De asemenea, a fost observat un risc cu 34% mai mare de a dezvolta ateroscleroza in cazul persoanelor cu un somn de slaba calitate.

Acesta este primul studiu care demonstreaza ca somnul masurat in mod obiectiv este asociat in mod independent cu ateroscleroza, la nivelul intregului organism, nu doar la inima, dupa cum a subliniat unul dintre autorii principali ai lucrarii stiintifice, Jose Ordovas, cercetator in domeniul nutritiei la Universitatea Tufts, scrie Agerpres.

La acest studiu au luat parte aproape 4.000 de angajati in domeniul bancar din Spania, fiind utilizate tehnici de imagistica pentru detectarea leziunilor vasculare la o populatie cu media de varsta de 46 de ani si fara boli cardiovasculare cunoscute.

Un somn de buna calitate, chiar si pe o perioada scurta, poate depasi efectele daunatoare ale odihnei insuficiente, potrivit rezultatelor studiului.

Totodata, oamenii de stiinta au notat ca un somn de peste opt ore pe noapte poate fi asociat cu o crestere a riscului de ateroscleroza.