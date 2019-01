Cape Bird, situat in Peninsula Antarctica, adaposteste circa 30.000 de perechi de pinguini Adelie care se bazeaza pe gheata marina pentru a vana krill si peste pentru puii lor.

Specialistul in ecologie din cadrul institutului de cercetare Landcare Research, Dean Anderson, care monitorizeaza sezonul de imperechere al acestor pinguini, a declarat ca gheata marina din aceasta zona s-a disipat cu circa doua saptamani in urma, un eveniment neobisnuit.



"Adultii petrec mai mult timp in larg si fac mai putine drumuri inapoi la pui", a explicat el adaugand ca acestora din urma vor fi mai flamanzi si, prin urmare, mai vulnerabili la atacurile exemplarelor de lup de mare.

Studiul lui Anderson se concentreaza pe Aria Maritima Protejata (MPA) din Marea Ross in care pescuitul este interzis. Aceasta este cea mai mare MPA din lume si se intinde pe 1,55 milioane de kilometri patrati, scrie Agerpres.



Pinguinii Adelie reprezinta un subiect perfect de cercetare deoarece specia se bazeaza pe apa marii pentru supravietuire, iar schimbarile survenite la nivelul teritoriului de pescuit pot avea un impact important asupra sanatatii lor, a declarat Anderson.

Oamenii de stiinta au precizat ca este deocamdata prea devreme sa se poata pronunta in legatura cu motivul pentru care gheata s-a topit atat de devreme in acest an, in opinia lor putand fi vorba fie de un eveniment natural, fie de un efect al schimbarilor climatice.

Tehnicianul Brian Karl, care si-a petrecut 26 de ani in zona Cape Bird luand parte la diverse studii, a declarat ca de obicei gheata marina se topeste abia la sfarsitul lunii ianuarie, cand puii sunt deja mari.