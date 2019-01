Yusaku Maezawa a publicat la 5 ianuarie un mesaj redistribuit de 4,6 milioane de ori in care a promis ca va alege in mod aleator 100 de castigatori dintre cei care ii popularizeaza ''tweet-ul''.

Antrepronorul care, potrivit Forbes, detine o avere estimata la circa 2 miliarde de dolari, a promis premiul dupa ce compania sa, ZOZOTOWN, cea mai mare platforma japoneza de moda online, a obtinut vanzari de 10 miliarde de yeni in urma unei campanii de Anul Nou.

Maezawa, care a cunoscut faima dupa ce a devenit bateristul formatiei de muzica punk Switch Style, a anuntat ca ii va informa pe cei 100 de castigatori prin intermediul unor mesaje private, scrie Agerpres.

Precedentul tweet ii apartine unui adolescent american

Popularitatea mesajului publicat de Maezawa a intrecut-o pe cea a unui ''post'' publicat in 2017 de un adolescent american care si-a asigurat provizia de "chicken nuggets" pe un an dupa un tweet viral in care solicita ajutorul pentru a obtine acest fel de mancare de la lantul Wendy's. La acea vreme, dupa ce Guinness World Records a confirmat ca apelul lui Carter Wilkerson a depasit recordul de redistribuiri ale celebrului selfie al lui Ellen DeGeneres, realizat in 2014 alaturi de mai multe vedete de la Oscaruri , Wendy's si-a revizuit oferta. "S-a facut. Isi va primi bucatile de pui", a scris Wendy's intr-o postare pe Twitter.

Anul trecut s-a anuntat ca Maezawa va deveni primul pasager particular care va zbura in jurul Lunii cu ajutorul companiei pentru explorari spatiale a miliardarului american Elon Musk, SpaceX. Suma pe care urmeaza sa o plateasca Maezawa pentru aceasta aventura nu a fost dezvaluita, insa Musk a sustinut ca aceasta ''plateste multi bani''.

Miliardarul japonez a dat asigurari, in luna octombrie a anului trecut, ca va fi pregatit pentru calatoria sa in jurul Lunii programata pentru anul 2023. Totodata, el a estimat ca va avea parte de un o antrenament "nu prea dur" cu care se va putea delecta zilnic dupa cele sase ore de munca pe zi.

Yusaku Maezawa va urca la bordul viitoarei rachete BFR - pe care SpaceX o construieste la Los Angeles - impreuna cu mai multi artisti pe care ii va alege chiar el.

Miliardarul, care este un avid colectionar de arta contemporana si comerciant, nu a negat faptul ca decizia de a face calatoria in jurul Lunii i-a sporit renumele.