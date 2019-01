Modulul de explorare Chang'e-4, lansat pe 8 decembrie, a aselenizat in siguranta la ora 10:26 ora Beijingului (02:26 GMT), a informat China New News Agency. El a trimis o fotografie a suprafetei lunare catre satelitul Queqiao, aflat pe orbita in jurul Lunii, a precizat televiziunea publica CCTV.

Spre deosebire de fata Lunii aflata cel mai aproape de Pamant, care este intotdeauna indreptata spre planeta noastra, nicio sonda sau modul de explorare nu au atins vreodata solul celeilalte parti.



Fata ascunsa a satelitului natural al Terrei este montana si accidentata, presarata cu cratere, in timp ce fata vizibila ofera multe suprafete plane, care permit aselenizarea.

Una dintre provocarile majore este de a comunica cu robotul lunar: intrucat fata ascunsa este intotdeauna orientata in directia opusa fata de Pamant, nu exista nici o linie directa pentru transmiterea semnalelor, cu exceptia instalarii unei releu, scrie Agerpres.

In luna mai, China a lansat satelitul de telecomunicatii Queqiao, pozitionat pe orbita lunara astfel incat sa transmita comenzile si datele schimbate intre Terra si modul.



Dispozitivul chinez trebuie sa efectueze studii privind frecventele radio reduse, resursele minerale si cultivarea de rosii si alte plante.

Chang'e 4 continua misiunea de succes Chang'e 3 care a trimis pe Luna, in decembrie 2013, un modul de aselenizare si un rover autonom denumit Yutu (iepurele de jad) , care a ramas activ timp de 31 de luni.