Rezolutie PE/Siegfried Muresan: Rezolutia este buna pentru poporul roman

Rezolutia privind statul de drept din Romania, adoptata marti de Parlamentul European, "este buna pentru poporul roman", pentru ca ii apara pe "oamenii cinstiti" in fata politicienilor care "doresc sa slabeasca justitia" si "sa opreasca combaterea coruptiei", a declarat in plenul legislativului de la Strasbourg eurodeputatul liberal Siegfried Muresan (PPE), in cadrul procedurii de explicare a votului.