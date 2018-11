Studiul, realizat de oameni de stiinta de la LSHTM, a analizat asocierea dintre IMC si riscul general de deces si ca urmare a unui spectru larg de cauze. In total, 3,6 milioane de persoane si 367.512 decese au fost incluse in aceasta analiza.

IMC este un indicator derivat din greutatea unei persoane raportata la inaltimea sa.



Echipa de cercetatori sugereaza ca un IMC cu valori cuprinse intre 21 si 25 este asociat cu cel mai scazut risc de deces ca urmare a cancerului si afectiunilor cardiovasculare.

In general, atat un IMC mare cat si unul mic au fost asociate cu un risc ridicat de deces.

Obezitatea (IMC de 30 si peste aceasta valoare) a fost asociata cu o reducere cu 4,2 ani a duratei de viata in cazul barbatilor si cu 3,5 ani la femei, greutatea in exces contribuind la cresterea riscului de deces ca urmare a cancerului si bolilor de inima, dar si a altor categorii importante de probleme de sanatate, printre care se numara afectiuni respiratorii, hepatice si diabet.



O greutatea corporala redusa a fost de asemenea asociata cu un risc mai mare de deces dintr-o varietate de cauze, inclusiv afectiuni cardiovasculare, respiratorii, dementa, boala Alzheimer si suicid, scrie Agerpres.

''Am descoperit asocieri importante intre IMC si majoritatea cauzelor de deces analizate, ceea ce subliniaza ca greutatea corporala raportata la inaltime este asociata cu riscul ca urmare a unei game largi de afectiuni'', a declarat Krishnan Bhaskaran, autor principal al studiului si profesor asociat de statistica epidemiologica la LSHTM.

Studiul a fost publicat in jurnalul The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Autorii admit, insa, limitarile cercetarii, inclusiv faptul ca nu au fost disponibile informatii cu privire la alimentatia sau nivelurile de activitate fizica ale subiectilor astfel incat nu a fost posibila analiza interdependentei intre IMC si acesti factori asociati.