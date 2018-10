Modulul de transfer si cele doua orbitoare, unul dezvoltat de Agentia Spatiala Europeana (ESA) si celalalt de omoloaga sa japoneza, JAXA, cu care a fost lansat in comun proiectul, au decolat de la centrul spatial Kourou din Guayana Franceza, la ora 01:45 GMT.

Lansarea realizata cu ajutorul unei rachete Ariane 5 a respectat orarul prevazut si faza de lansare a fost incheiata dupa 26 de minute si 47 de secunde. A inceput astfel un voiaj de 7 ani si doua luni pana cand satelitul se va instala pe orbita planetei Mercur, de unde operatiunile sale stiintifice vor incepe in martie 2026 si se vor derula timp de un an, cu posibilitatea prelungirii a inca un an.

Activitatea in comun a celor doua orbitoare va studia originea si evolutia planetei, compozitia sa, exosfera si magnetosfera, si va completa astfel cercetarile realizate de singurele doua nave care au vizitat-o pana in prezent, scrie Agerpres.

Mariner 10 a survolat-o si a oferit primele fotografii facute indeaproape intre 1974 si 1975, si Messenger, tot americana a survolat-o in 2008 si in 2009 si a fost prima care a orbitat-o intre 2011 si 2015.

Aceste doua misiuni au oferit raspunsuri, dar au ridicat noi intrebari. BepiColombo va incerca sa confirme existenta ghetii, sa explice contractia interna a planetei, sau de ce campul sau magnetic se afla la 400 kilometri de centrul sau.