"Noi in 2016 nu am avut nevoie de informari de la SRI ca sa stim ce se intampla in tara, ca sa stim ca exista acest risc. Am inceput sa luam masuri inca din 2016, chiar daca nu aveam virusul pestei porcine atunci. Au fost facute controale preventive, au fost informate autoritatile locale despre aceste riscuri, inclusiv cu masurile preventive care trebuie sa le ia pentru a evita aparitia acestui virus. (...) Am avut o hotarare de guvern care a vizat in mod specific modul in care autoritatile trebuie sa se pregateasca pentru prevenirea si - in cazul in care apar focare - pentru tinerea sub control a raspandirii virusului. (...) Daca in cazul acesta ei ar fi aplicat acea hotarare de guvern, nu eram astazi in situatia asta. Deci, domnul Daea a raspuns la intrebarile pe care i le-am pus legate de modul in care a luat sau nu a luat masuri la timp, modul in care are de gand sa ia masuri macar de acum inainte, pentru a preveni distrugerea completa a sectorului de crestere a porcului, a raspuns prin aceasta afirmatie, ca eu am fost informat si nu am luat masuri. Ba da. Noi am fost informati, am cules informatii si am luat masuri", a declarat Dacian Ciolos, sambata, intr-o conferinta de presa.

Ciolos: Am lasat tara libera de virusul pestei porcine

Fostul premier spune ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, si premierul Viorica Dancila au primit informari de la SRI privind pesta porcina, dar ca acestia nu ar fi luat masurile necesare la timp.

"Dansul la fel a fost informat si doamna Dancila la fel a fost informata inca de la inceputul anului 2017 de aceste masuri si tot nu au luat masurile respective. Ba mai mult, dincolo de informarile probabil pe care le-au fi primit sau nu de la SRI, Comisia Europeana a venit cu un raport de audit in primavara anului 2017, unde a listat toate slabiciunile din sistemul romanesc, recomandand masuri. Si repet, pe hartie existau acele masuri. Noi le aplicasem pana la sfarsitul anului 2016, in primavara lui 2017 si anul acesta, la fel. Multe masuri preventive de control in teritoriu, masuri pentru care veterinarii trebuiau sa fie platiti, au fost sistate. Nu stim din ce motive", a mai spus Dacian Ciolos.

Potrivit acestuia, guvernul pe care l-a condus "a lasat tara libera de virusul pestei porcine cand a predat-o".

"Noi stiam ce avem de facut si am facut lucruri si am lasat tara libera de virusul pestei porcine atunci cand am predat-o. Deci, nu am ce lectii sa primesc de la nimeni din acest punct de vedere, dintre cei care guverneaza in momentul de fata, tara", a afirmat Ciolos.

Petre Daea l-a acuzat pe Ciolos de faptul ca stia despre pericolul pestei porcine

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca fostul premier Dacian Ciolos si ministrul Agriculturii din acea vreme ar trebui sa fie intrebati despre informarile transmise de SRI incepand din 2016 cu privire la pericolul pestei porcine.

"Intrebarea este foarte buna, dar trebui sa o puneti ministrului Agriculturii de atunci si premierului de atunci, pentru ca aceasta afirmatie este din 2016, cand era altcineva premier, domnul Ciolos. Va rog sa il intrebati pe dumnealui. Eu am aflat din momentul in care m-am asezat pe scaunul de ministru si am aflat din momentul in care eram in Comisia pentru agricultura a Camerei Deputatilor de la autoritatile sanitar-veterinare care au venit in 13 septembrie 2016 si au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, intrucat erau intr-o situatie dificila", a spus Petre Daea, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor referitoare la cele 132 de informari ale SRI despre pesta porcina africana.