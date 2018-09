Chestionata ce opinie are despre faptul ca seful statului a suspendat sedinta CSAT, raspunsul primarului general a fost: "Domnul presedinte cred ca ar trebui sa-si consume mult mai multa energie pentru binele acestei tari si nu sa fie deja in campanie electorala, pentru ca nu mi se pare normal ca un presedinte de tara sa fie foarte preocupat de bugetul domniei sale de protocol, dar sa nu il vad deloc ingrijorat de lipsa de sange, de marile probleme din tara, de situatia in care se afla foarte multi romani.

Cred ca, dincolo de motivele tehnice care vor fi explicate cu privire la sedinta de astazi, mi-as fi dorit, daca tot nu a fost sa fie un coleg de-al nostru presedinte, cel care a fost ales de romani, si respect votul romanilor si intotdeauna il voi respecta, sa se implice mult mai mult in problematica tarii si in suferintele romanilor si sa nu dispara si cand apare sa faca declaratii in care sa certe pe unul si pe altul, care, intre timp cat domnia sa nu era la serviciu, munceau, dar pe urma au fost luati si urecheati diversi".

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare. Prin urmare, seful statului a suspendat sedinta.