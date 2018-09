"Va aduceti aminte episodul Arena Nationala - Simona Halep? Va aduceti aminte ca a doua zi a aparut pe facebook un colaj in care se spunea ca de fapt nu eu am fost huiduita, ci Simona Halep? Acel colaj, eu consider, ca a fost transmis intentionat - cu aprobarea domnului Dragnea, cel putin asa mi-au spus oameni din partid - in mediul online, pentru ca eu sa am si mai mult de suferit dupa ce se intamplase pe Arena, in continuare scandalul sa fie intetit.

S-a pus, practic, gaz pe foc, pentru ca ii mintim pe fata pe oameni, distorsionand adevarul si comunicand ca nu eu am fost huiduita de cei 300 de ‘#rezist’ din 20.000 de oameni prezenti pe Arena, ci Simona Halep. Pai cum sa spunem o astfel de minciuna? Pai noi cu asta ne ocupam? Cu distorsionarea adevarului? S-a facut totul pentru ca acel scandal, care i-a convenit domnului Dragnea, pentru ca eram eu in mijloc si ma afecta pe mine ca si credibilitate, sa se perpetueze si eu sa fiu pusa pur si simplu intr-o situatie cat se poate de negativa in imaginea romanilor", a spus primarul general, potrivit stirileprotv.ro.

Gabriela Firea declarat ca in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD a primit mesaje de la anumiti colegi care i-au transmis ca “desi sunt constienti” de faptul ca era are dreptate “nu este momentul sa arate in mod deschis sustinerea pentru argumentele” ei.