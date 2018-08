"Suntem in piata unde au inceput sa dea jeturi tot mai puternice de gaz.

Oamenii sunt pasnici, dar revoltati.

In piata sunt parinti cu copii, sau diasporeni veniti cu parintii in varsta. La asta s-a ajuns sub guvernarea acida PSD-ALDE", a aratat Dan Barna pe Facebook.

"Sunt de doua ore aici (in Piata Victoriei –n.r.), cam o data la jumatate de ora s-a dat usor, acum s-a dat un jet foarte tare, un jet de gaze lacrimogene. Toti oamenii sunt iritati, revoltati. Eram aici in mijlocul Pietei, adunam semnaturi (pentru initiativa Fara penali in functii publice - n.r.), este o atmosfera linistita si normala si totusi jandarmii reusesc sa incite si sa distruga aceasta manifetare pasnica.

Este revoltator ce se intampla, este un abuz incredibil cand un stat decide sa isi gazeze proprii cetateni care vin sa protesteze. Sunt copii plini de lacrimi si le curge nasul in mod teribil, pentru ca niste jandarmi revoltati si tembeli au hotarat sa dea cu gaze lacrimogene, in conditiile in care nu exista nicio violenta masiva", a spus Dan Barna.