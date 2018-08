Descoperirea privind acest dezechilibru chimic ar putea ajuta pe viitor in diagnosticarea timpurie a acestei tulburari cerebrale, potrivit profesoarei Rajini Rao, de la Facultatea de Medicina a Universitatii Johns Hopkins.

Cand procesele celulare nu reusesc sa elimine proteinele 'beta-amiloide', acestea se acumuleaza in jurul neuronilor, fapt ce duce la degenerarea celulelor nervoase si la deteriorarea memoriei, potrivit cercetatorilor.

Pentru a reinversa aceasta acumulare, cercetatorii au introdus inhibitorii deacetilazei histonelor (HDAC) in celulele soarecilor de laborator care au raspuns printr-o stabilizare cu succes a pH-ului.

Utilizarea de inhibitori a primit aprobarea FDA-Administratia Alimentelor si Medicamentelor din SUA pentru pacientii cu anumite tipuri de cancer de sange, dar nu si pentru cei bolnavi de Alzheimer, scrie Agerpres.

Potrivit studiului, publicat de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), acest impediment este una din principale provocari pentru utilizarea directa a acestor medicamente in tulburarile cerebrale.

"In momentul in care Alzheimer este diagnosticat, o mare parte din daunele neurologice deja au avut loc si este probabil prea tarziu pentru a mai putea reinversa evolutia bolii", a declarat Rajini Rao.

De aceea experta a precizat ca este necesar sa se urmareasca simptomele cele mai timpurii ale bolii, stiind ca "biologia si chimia endosomilor sunt un factor important inainte de inceperea deteriorarii cognitive".

Deocamdata nu exista niciun medicament care sa poata vindeca boala Alzheimer, o forma grava de dementa suferita de persoanele in varsta si care afecteaza 50 de milioane de persoane din intreaga lume.