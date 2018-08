Autoritatile au emis o alerta de tsunami si au recomandat populatiei sa se indeparteze de tarm.

Potrivit USGS, seismul de duminica s-a produs la o adancime de 10 km. Deocamdata nu au fost difuzate informatii despre posibile victime

"Va rugam sa va adapostiti in locuri mai inalte, sa ramaneti calmi si sa nu intrati in panica", a declarat la o televiziune locala directorul agentiei indoneziene de meteorologie, climatologie si geofizica, Dwikorita Karnawati, potrivit Agerpres.

Locuitorii din Mataram, principalul oras din Lombok, au descris o zguduitura puternica care i-a facut pe oameni sa se napusteasca in strada,

"Toata lumea a iesit imediat din case, toata lumea a intrat in panica", a declarat AFP Iman, locuitor din Mataram.

In urma cu o saptamana, un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade, inregistrat la o mai mica adancime, a provocat moartea a 17 persoane si a distrus sute de cladiri pe insula. Au avut loc de asemenea alunecari de teren care au luat prin suprindere sute de excursionisti pe versantii din insula.

In 2004, un tsunami a provocat un cutremur in adancul marii cu magnitudinea de 9,3 grade in largul insulei Sumatra (vestul Indoneziei), care a provocat 220.000 de morti in tarile riverane la Oceanul Indian, dintre care 168.000 in Indonezia.