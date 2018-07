"In legatura cu teza de doctorat, spun inca o data ca lucrarea mea nu este un plagiat. Astazi vorbim despre o hotarare judecatoreasca in prima instanta, care nu se bucura de autoritate de lucru judecat. Astept comunicarea acesteia pentru a cunoaste motivele avute in vedere de catre instanta la respingerea cererii mele. Voi declara recurs, urmand sa se pronunte definitiv Inalta Curte de Casatie si Justitie”, a scris pe Facebook Gabriel Oprea.

El a mai spus ca tema plagiatului in teza sa de doctorat a facut si face in continuare obiectul unui ”atac politic concertat si foarte bine construit".

"Pentru cei care si-au facut un scop din a ma ataca politic, nu conteaza verdictul de neplagiat dat de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, singurul organism abilitat pentru solutionarea acestui tip de sesizari la nivel national. Nici faptul ca, pentru verificarea tezei, acest for a apelat la specialisti recunoscuti si de prestigiu in domeniul juridic. Hotararea adoptata de toti cei noua membri ai Consiliului a fost foarte clara: Suspiciunea de plagiat nu se confirma. Aceasta hotarare este definitiva, nu a fost atacata in justitie si produce efecte juridice in continuare. In ciuda acestei decizii, atacurile politice au continuat, s-au intensificat, folosindu-se aceasta doamna Sercan, si acuzata ca a plagiat bucati intregi din lucrarea sa de licenta. Aceasta doamna care, in lacrimi, intr-un acces de constiinta, pe postul national de televiziune, a spus despre sine ca este o impostoare, ca nu poate pretinde ca este o profesionista a presei, ca a facut compromisuri si nu ar trebui sa se afle in emisiunea. Este o tema politica aparuta in spatiul public in vara anului 2015, cand eu aveam in sondaje 32% din increderea populatiei, iar UNPR 10%. Lansarea acestei teme de atac a fost doar inceputul, a fost urmata de dosare, procese. Am incredere ca mi se va face dreptate in toate aceste dosare, ca Adevarul va invinge. Merg inainte cu Dumnezeu", a adaugat Oprea.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a ramas in 2016 fara titlul de doctor. Lucrarea sa de doctorat, "Procedura plangerii prealabile", a fost sustinuta in anul 2000, la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, coordonator fiind profesorul universitar Ion Neagu, potrivit Hotnews.ro.