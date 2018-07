"Inca din 2016 de la summitul de la Varsovia noi a incercat sa consolidam Flancul estic, aceasta incercare am facut-o impreuna cu ceilalti de pe Flancul estic. (…)

In acest an, in acest demers de intarire a prezentei pe Flancul estic am obtinut doua lucru foarte importante: un centru comanda de trei stele – un centru de comanda operational, intre nivel tactic cel mai de jos si strategic cel mai inalt. (…) Am obtinut o imbunatatire a statutului brigazii multinationale pe care am infiintat-o, care a capatat un statut permanent", a declarat Iohannis, citat de radioconstanta.ro.