"In noiembrie-decembrie s-au facut primele discutii pe texte, au continuat in cursul lunilor ianuarie-martie, s-a ajuns in aceste zile, in luna iunie, la votul in comisia speciala, practic s-a facut o reluare a discutiilor. Am trecut prin prima camera sesizata, Senatul, urmand sa parcurga procedura in a doua camera", a afirmat Tutuianu, respingand in acest fel afirmatiile conform carora modificarile Codului Penal s-au facut in graba.

Intrebat daca pe noile prevederi Liviu Dragnea mai poate fi acuzat de ceva, senatorul PSD a spus: "Daca ne raportam totdeauna la persoane legat de modul cum legiferam, o sa gresim fundamental. Ca urmare, eu nu cred ca legea aceasta il priveste pe Liviu Dragnea in mod particular".

"Am urmarit si eu dosarul despre care vorbiti, veti vedea ca e trimis in judecata si pentru alte infractiuni - falsul. Nu stim ce va decide instanta de apel pe aceasta speta", a adaugat el, potrivit News.ro.

Despre faptul ca Liviu Dragnea este acuzat in dosarul Tel Drum pentru constituirea unui grup infractional organizat, o alta infractiune redefinita de parlamentari, senatorul PSD a declarat: "Nu am toate elementele pe acest subiect. Definitia grupului infractional a fost intr-adevar modificata in sensul ca grupul infractional are la baza o conventie a celor care participa la grup, si nu definitia foarte relaxata care exista astazi si care a permis inculparea unor persoane care de fapt nu aveau nicio legatura cu cei care au savarsit infractiunea. Ramane sa decida instanta de judecata. Deocamdata, pe acest subiect, nu avem nici macar trimitere in judecata, ci doar un dosar care e in curs la DNA, unde cunoasteti ca Liviu Dragnea are deocamdata calitate de suspect. Raportandu-ne chiar si la directiva privind prezumtia de nevinovatie, discutia aceasta o facem fara un temei juridic serios".

Intrebat de ce s-a precizat la abuzul in serviciu ca folosul necuvenit este material si nu poate fi, de exemplu, o functie, Tutuianu a replicat: "O functie inseamna si niste beneficii, inseamna un salariu. Poate va aduceti aminte ca cineva a fost trimis in judecata pentru ca a primit foarte multe aprecieri pe Facebook. Eu nu cred ca nu trebuie sa vedem realitatea si sa nu adaptam legislatia".