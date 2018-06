Daniel Horodniceanu a vorbit, marti, despre "inchiderea intempestiva" a peste 4.700 de dosare, ca urmare a dispozitiei potrivit careia dosarele in care daca dupa un an nu fost inceputa urmarirea penala in personam vor trebui inchise.

Horodniceanu a precizat ca este vorba despre 4.770 de dosare, potrivit News.ro.

Aceste dosare ar intra sub incidenta articolului 305 al noului Cod penal, care la alineatul 11 prevede: "In termen de maximum un an de la data inceperii urmaririi penale cu privire la fapta organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire la persoana, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune aceasta masura, fie la clasarea cauzei”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut luni, raspunzand unei intrebari, ca este exclusa in acest moment adoptarea modificarii Codurilor penale printr-o Ordonanta de urgenta. Astfel, intrebat daca este exclusa in acest moment aceasta procedura, el a raspuns: "Da".

"Voi ati spus. Eu stiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu totii si am spus si spun in continuare ca trebuie sa se grabeasca procedurile, pentru ca s-a intarziat foarte mult. O sa facem o sesiune extraordinara, dar nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. Si atunci o sa cer astazi, si eu, si domnul Tariceanu celor din comisie sa inchida odata Codul penal, sa mearga la votul final, dupa care intra in circuitul obisnuit", a spus Dragnea, intrebat daca in cadrul CEx de vineri s-a discutat despre o posibila Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale.