Sotul infantei Cristina, sora lui Felipe al VI-lea, a intrat in jurul orei locale 08:00 (06:00 GMT) in inchisoarea din Brieva, localitate situata la 100 km nord de Madrid, a precizat purtatorul de cuvant.

Instantele l-au gasit vinovat de deturnarea, intre 2004 si 2006, impreuna cu un asociat, a mai multe milioane de euro din subventii acordate fundatiei Noos, al carei presedinte era.

Fostul handbalist, medaliat de doua ori cu bronz la Jocurile Olimpice, casatorit in octombrie 1997 cu infanta Cristina, a fost timp de 14 ani ''ginerele ideal'' al regelui Juan Carlos si timp de 14 membru cu drepturi depline al familiei regale, pana la 12 decembrie 2011, cand a fost declarat persona non grata. Dupa inculpare, cumnatul sau, devenit regele Felipe al VI-lea, i-a retras titlul de duce de Palma, primit in ziua casatoriei.

Ancheta a demarat la inceputul anilor 2010, cand Spania se adancea in criza economica.

Acest scandal, impreuna cu altele care l-au implicat pe suveranul de atunci, Juan Carlos al II-lea, au patat grav imaginea monarhiei spaniole si au grabit abdicarea regelui in favoarea fiului lui, Felipe, in iunie 2014.