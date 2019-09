Daca esti interesat de gaming si vrei sa ai un dispozitiv pe care-l poti folosi atat acasa, dar si in deplasari atunci trebuie sa profiti de campania de reduceri de la eMAG.





Retailerul desfasoara o campanie de reduceri "Revolutia Preturilor" si are in oferta mai multe PC-uri de gaming numai bune pentru sezonul de toamna, cand se lanseaza cele mai multe jocuri video. Totusi, aceste PC-uri le poti folosi si pentru alte activitati deoarece au procesoare si placi video performante si astfel se potrivesc si pentru workload-uri intense precum editare video 4K sau randare de scene grafice 3D.

Laptopuri de gaming performante cu preturi reduse



Asus TUF FX505DT

Acest laptop de la Asus este dotat cu cel mai nou procesor de la AMD, anume Ryzen 5-3550H, ce are o frecventa de baza de 2,1 GHz si poate ajunge la o frecventa de boost de 3,7 GHz. Procesoarele Ryzen din generatia treia sunt contruite pe un proces de fabricatie de 12 nm, iar asta inseamna o performanta sporita, dar si un consum energetic redus. Asus TUF are un ecran cu o diagonla de 15,6 inchi, o rezolutie Full HD si un finisaj anti-glare. Are 8 GB RAM DDR4, insa un singur slot este ocupat, ceea ce inseamna ca poate suporta pana la 32 GB RAM (2x16 GB). Spatiul de stocare este format dintr-un HDD de 1 TB si placa video este un GTX 1650, buna pentru a rula multe jocuri pe setari medium-high. Poti cumpara laptopul la un pret redus aici.



OMEN by HP 15-dc0014nq

Cu urmatorul laptop din lista crestem pretul, dar si performanta. Acesta vine cu un procesor Intel i7-8750H, cu frecventa de boost de pana la 4,1 GHz, tot 8 GB RAM (cu posibilitate de marire), placa video este un GTX 1050 TI, care este cam la acelasi nivel cu GTX 1650. Designul este unul special, iar mie mi se pare ca arata excelent. La conectivitate sta bine datorita unui port HDMI, port de ethernet, un port USB-C si trei porturi USB 3.1. Beneficiaza de o reducere de 33% si il poti cumpara de aici.



Dell Inspiron 5590 G5

Cu acest PC deja ajungem la un alt nivel datorita procesorului Intel i7-9759H, generatia noua, cu frecvente de boost de 4,5 GHz, 16 GB RAM, placa video RTX 2060 6 GB si un SSD de 512 GB. Procesorul, alaturi de placa video, iti asigura calitate excelenta in jocuri la rezolutie Full HD si vei putea rula orice titlu pe setari ultra. Pentru ca placa video este RTX vei putea incerca si noua tehnologie ray-tracing, ca sa vezi cum arata jocurile viitorului. Ecranul este si el unul de 15,6 inchi, rezolutie Full HD si cu finisaj anti-glare. Acest laptop ar putea fi folosit cu succes si in editare video 4K sau in alte proiecte grafice. Poti achizitiona laptop-ul de aici.



Acer Predator Helios 300

Daca doresti un laptop cu ecran mai mare atunci poti alege acest Acer cu o diagonala de 17,3 inchi si cu o rata de refresh de 144 Hz. Un asemenea display este foarte bun pentru shootere ca CS:Go, Overwatch sau Fortnite. Laptopul este echipat cu un procesor Intel i7-8750H, 8 GB RAM (poate ajunge pana la 32 GB), placa video GTX 1050 Ti si un SSD de 512 GB. Laptopul are un pret bun si-l poti cumpara de aici.



Lenovo Legion C530

Am inclus in aceasta lista si un Desktop PC deoarece mi se pare foarte cool si este cat de cat portabil. Componentele sunt asezate intr-o carcasa in forma de cub si are si un maner care ti-ar permite sa-l cari dintr-o parte in alta. Totusi, nu uita ca are 11 kilograme. Oricum, acest desktop este echipat cu un procesor Intel i5-9400H, 16 GB RAM (poate ajunge la 32 GB RAM), o placa video RTX 2060, si un spatiu de stocare format dintr-un HDD de 1 TB si un SSD de 512 GB. Daca il cumperi de aici primesti cadou un mouse si o tastatura. Trebuie doar sa-ti mai cumperi un monitor.