Problemele de care se lovește Costi Diță, interpretul lui Giani, când încep filmările pentru Las Fierbinți, de la Pro TV

Costi Diță (41 de ani) s-a întors zilele acestea la filmările show-ului „Pe bune!?”, unde este coleg cu Mihai Bobonete și Andi Moisescu.„Îmi e mai ușor aici, la «Pe Bune!?», căci apelez la imaginația mea, care duduie. Aici fabulez, nu ai un text de repetat. În «Las Fierbinți» parcă începi școala din nou. Începem zilele viitoare filmarea, începe toată mășinăria aia în care trebuie să introduci în minte toate paginile de text, să le memorezi. Aici sunt chiar eu, dacă te trezești dimineața și ești supărat sau trist, eu caut să fiu vesel. Mă simt ca în familie, îmi face plăcere să fiu cu ei la lucru. Cu Bobo mă știu de vreo 15 ani, de la serialul «Vine, Poliția!», de atunci ne-am întâlnit și am rămas prieteni”, a spus Costi Diță pentru Click.

În același cadru, actorul a dezvăluit ce probleme întâmpină când încep filmările pentru „Las Fierbinți”. „Când revin la personajul lui Giani îmi oxigenez părul și îmi fac șuvițele din față, cele blonde. E mai simplu să-l oxigenez permanent și când nu filmez la serial port șapcă. Am încercat să-l fac la fiecare filmare, dar nu pot să transform brunetul, să-l faci blond. Așa că 8 luni din an am șuvițe blonde. Am o problemă când sunt chemat la castinguri sau sunt solicitat la filmele studenților”.

Despre personajul Giani

Băiat stilat, școlit în visele sale în Italia, din lipsă de ocupație, Giani se plimbă și face necazuri prin sat fluturându-și șuvițele blonde celebre și treningurile cu care se laudă că sunt de la Milano. În căutare mereu de afaceri pentru a face bani fără muncă, acest gigolo din Fierbinți este un simpatic al satului, care în orice situație întâmpină oamenii cu o replică ce se vrea a fi deșteaptă. Tot pentru a avea fără a face, Giani uneltește frecvent planuri de îmbogățire peste noapte cu Bobiță. O faimoasă replică a lui este: „Da, bravo, boss!”.

