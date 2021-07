Concurentul pentru care toată suita de lupte, de depășiri de limite, de tenacitate și dârzenie rămâne doar o frumoasă amintire; pentru care toată strădania în fața oamenilor și în fața elementelor naturii rămâne în urmă - este Maria Chițu.

„Mă simt liniștită în momentul ăsta. Nu a fost ușor nimic din ce am trăit aici. Simt că nu mai am multe cuvinte pe care le-aș putea spune pentru că am vorbit pe parcursul competiției și am spus tot ce aveam de spus. Tot ce aș putea să fac în momentul ăsta este să mulțumesc. În primul rând, o să le mulțumesc colegilor, pentru că au fost o familie pentru mine, cu bune și cu rele. Eu, după aceea, m-aș bucura să stau de vorbă cu toată lumea. Sunt bucuroasă, sunt cu zâmbetul pe buze fiindcă mă voi întoarce la cei dragi, la frații mei, la părinții mei. Plec cu zâmbetul pe buze și mulțumesc tuturor pentru că a fost cea mai tare experiență din viața mea”, a declarat Maria.