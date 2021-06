Este vorba despre Doinița Oancea. Actrița a fost prezentă joi în emisiunea „Teo Show”, unde a vorbit despre prietenia ei cu Majda Aboulumosha, fostă concurentă „Survivor” sezonul doi, dar și despre posibilitatea de a fi parte a proiectului de la Kanal D.

Bursucu' i-a transmis acesteia că producătorii s-au gândit la ea pentru cel de-al treilea sezon. În replică, Doinița s-a fâstăcit și nu a dat un răspuns hotărât, dar a afirmat că marea ei teamă sunt șobolanii, mulți la număr în jungla din Republica Dominicană. Vedeta are o fobie, motiv pentru care cel mai probabil va refuza oferta celor de la Kanal D.

„Hai să nu dezvoltăm. O să fac și aia, și aia. Dar numai gândul că o să întâlnesc o chestie din aia gri cu coadă, e gata. Nici nu vreau să îi spun numele”, a povestit Doinița Oancea în cadrul emisiunii de zi.

„Probabil ceva din copilărie… M-oi fi întâlnit cu unul. O dată eram pe Moșilor, am văzut o viețuitoare, am tras de volan și am țipat”, a argumentat ea.