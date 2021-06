Războinicul a făcut recent un live, în mediul online, unde a răspuns la curiozitățile susținătorilor lui. Printre acestea s-au aflat întrebări despre Alin Sălăjean, fostul său coechipier din tabăra albastră, dar și despre Elena Marin și Zannidache. Sportivul a mărturisit că la început a considerat-o pe dansatoare o fată extraordinară, însă ulterior și-a schimbat părerea din cauza comentariilor făcute de Faimoși despre ea.

„Elena..eu nu pot sa-mi dau cu parerea despre Elena atata timp cat eu nu am trait cu ea acolo. Am vazut-o la jocuri, la inceput si mie mi s-a parut că e o fata extraordinara, dar dupa vazand multe persoane de la Faimosi care spuneau lucruri despre ea, am stat un pic si m-am gandit ca acelasi lucru era si la noi. Eu nu am trait cu Elena 24 din 24 ca sa-mi dau cu parerea..nu stiu cum e ea, poate ei au dreptate, poate voi aveti dreptate. Eu am vazut-o la fel ca voi, poate voi ati vazut-o mai bine decat am vazut-o eu pe Elena in competiție”, a explicat Sorin.