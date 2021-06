Ștefan Ciuculescu, primele declarații după eliminarea de la Survivor România

„Am primit multe mesaje de încurajare, dar și multe cu dispreț. În 21 de ani de fotbal, am gustat de amândouă. Eu, acolo, am avut două săptămâni în care am avut o scădere de energie fizică. Aveam impresia că mi se înmuiau genunchii din cauza lipsei mâncării. Am avut o perioadă grea în care nu am putut să-mi ajut echipa.

Vreau să spun că s-a văzut în reacțiile mele, în modul meu de a fi că nu am avut nimic cu Zanni. Am și răbufnit. Ok, nu sunt de acord nici eu nu modul în care am reacționat, dar așa s-a întâmplat. Sincer, cât de vulcanic sunt și de aspru sunt în cuvinte, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în această competiție, rămâne acolo. Suntem cu totul alte persoane acasă. Nu mai am nici aceleași reacții acasă. Și în Consiliu am spus că nu port ranchiună nimănui”, a declarat fotbalistul la Kanal D.

Biografie

În vârstă de 28 de ani, tânărul este cunoscut în sfera fotbalului din România. Ștefan Ciuculescu este pasionat de sport din copilărie și s-a dedicat fotbalului de la șapte ani. De-a lungul carierei, s-a făcut remarcat ca portar al echipei Steaua București, unde a făcut parte din echipa de juniori. Acesta a jucat la mai multe cluburi din țară și, până să plece în Republica Dominicană, a fost portarul echipei Rapid București.