Sezonul 9 a fost un real spectacol culinar când a venit vorba de preparate în probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De această dată, chefii Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale ori pe echipe. Așadar, un sezon lung ce s-a sfârșit neașteptat.

În marea finală au ajuns trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Dumitrescu, Elena Matei din cea verde, a cărui ghid a fost Bontea, și Narcisa Birjaru, parte a echipei mov, dirijată de Scărlătescu. Fiecare a luptat cum a știut mai bine, dar numai unul a putut câștiga, anume Narcisa.

Prestația sa a fost intens contestată de telespectatori pe rețelele oficiale de socializare ale emisiunii. Unii au fost de părere că femeia a fost ajutată pe tot parcursul show-ului de către colegii ei, acest lucru repetându-se și în finală.

Cert este că nimeni nu îi va lua premiul, deoarece deja și l-a adjudecat. În cinstea reușitei, concurenta și-a desenat pe piele câteva elemente care să îi aducă mereu aminte de trăirile de la Antena 1. Uimitor pentru unii a fost că, printre acestea, se afla și numele lui Speak.

În episoadele din producția online „Speak @ cuțite”, Narcisa a vorbit cu artistul și i-a promis că, în cazul în care va câștiga, își va face tatuaj cu numele său. Recent, aceasta a publicat o fotografie pe contul personal de Instagram, în care dovedește tuturor că și-a ținut promisiunea față de prezentatorul de la „Chefi la cuțite”. De asemenea, în secțiunea de descrierea, ea i-a mulțumit din nou solistului pentru susținere.

„După cum am promis, Speak, cuvântul e cuvânt. Vreau să-ți Multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut sa o am in mine și pentru minunatul om care ești (...). Cătălin Scărlătescu, fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te 💜🙏”, a notat Narcisa Birjaru în mediul online.