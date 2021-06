Consiliul de eliminare din seara de duminică a fost plin de suspand. Câte patru supraviețuitori din fiecare echipă au mai rămas în cărți, iar din aceștia încă unul a urmat să plece acasă. Nominalizarea a fost, ca de fiecare dată, tensionată, dar și emoționantă. Întâi, Daniel Pavel a anunțat favoriții publicului. Din partea Războinicilor a fost strigat Andrei, iar din partea Faimoșilor Zanni. Binară este această victorie, deoarece imediat după fericire urmează agonia. Preferații sunt obligați să nominalizeze un coechipier pentru a-l băga în „gura leilor”. Primul a spus numele Mariei, iar Zanni, înainte de a-și duce la capăt această acțiune, a ținut să facă unele mențiuni.

„Mulțumesc oamenilor că m-au votat! În momentul ăsta, toți de acasă și din jurul meu îmi cunosc părerile. Nu pentru că nu îmi place de el sau pentru că e slab din orice punct de vedere; merge spre el pentru că nu am o alternativă, Sebi nefiind o alternativă. Sebi este ultima opțiune. Votul meu merge spre Ștefan. Mi-e foarte drag Ștefan, am râs cu el, dar competiția este de așa natură încât votul meu să meargă spre el.

Nu am unde altundeva să dau votul. Vreau să spun acum că Ștefan mi se pare - pe cât de multe probleme a avut el de exprimare, dar și le-a rezolvat - cel mai drept om și cel mai asumat din orice punct de vedere în competiția asta. El a făcut un pas în față, mai târziu și-a asumat, de aceea eu îmi doresc să vorbim și după concursul ăsta. E cel mai asumat din competiția asta! Cel mai asumat! Nu există mai asumat decât Ștefan. Deci, cu toate regretele, votul meu merge la Ștefan!”, a fost prelegerea lui Zanni.

„Așa cum a spus și Zanni, și așa cum sunt și eu conștient, singura modalitate în care el și-ar fi schimbat votul în această seară, era ca eu fie să fiu de la început, fie să fiu alături de Sebi, Elena și să fie și o altă persoană aici. Consider că am fost o persoană dreaptă și tuturor le-am spus în față. Are dreptate Zanni, am și greșit”, a declarat Ștefan.