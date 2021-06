Chiar dacă până acum quizz-ul a însemnat un joc prin care concurenții și-au testat cunoștințele sau intuiția. În seara cu pricina, „cunoștințe” s-a referit la cuvântul propriu din limba română. Gazda show-ului, Daniel Pavel, le-a adresat participanților două întrebări care urmau să fie validate cu prieteni de-ai concurenților. Mai exact, amicii supraviețuitorilor au dat răspunsul. Dacă acesta a coincis cu cel dat de ei, atunci înseamnă că au câștigat un punct. Dacă nu, războiul va continua acasă, când vor ajunge în România.

În cazul lui Sebastian Chitoșcă, una dintre întrebări a relevat, pe lângă un răspuns emoționant, și motivul care l-a făcut să participe la „Survivor”. Întrebat ce îl face fericit dintre dragoste și bani, fotbalistul a ales prima variantă. Mențiunea lui însă a devoalat scopul venirii lui în Republica Dominicană. Faimosul a declarat că, deși a ales „Survivor” doar pentru bani, nu poate da alt răspuns decât dragostea.

Tovarășul lui care a intrat în acest joc știa dedesubturile țelului său, dar a dat deoparte această situație și a ales, de asemenea, iubirea. Așadar, sportivul a luat un punct pentru această întrebare.

„Ce te face fericit? Alege din următoarele variante:

A) Banii

B) Dragostea

„Băiatul ăsta știe, că am vorbit cu el despre chestia asta. Niciodată în viața mea nu am ales banii. Deși sunt la Survivor doar pentru bani fiindcă nu mai am, știe că aleg dragostea”,

„Sută la sută dragostea va alege!”, a validat amicul fotbalistului, Cătălin.