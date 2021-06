Fostul concurent din echipa lui chef Sorin Bontea nu a avut un trai ușor. Tânărul a luptat din răsputeri pentru visul său, acela de a deveni bucătar, dezvăluind că pentru a-l atinge a fost nevoit o perioadă lungă de timp să doarmă pe jos, în restaurantul unde lucra în străinătate. Dorin a muncit pe brânci timp de patru ani și nu s-a plâns de condițiile inumane. El a relatat în cadrul unui interviu pentru Antena 1 că tot atunci își spăla hainele în bucătăria în care lucra.

„Dovedim și facem show, pentru asta am venit. Lovim, luăm tot, luăm titlul și am plecat. Dacă am trecut de etapa asta, dincolo calc pe cadavre, fac tot în spatele meu. Nu am prieteni în bucătărie, pentru titlu nu am pe nimeni prieten. O să fac orice să îmi ating scopul.

Te ajut, te îndrum, dar nu îți dau titlul pe munca mea. Adică eu am chestia asta și la bucătărie”, spunea Dorin Voiasciuc în audițiile de la „Chefi la cuțite”.