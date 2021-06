Concurentul a început să facă muzică de la vârsta de 16 ani, dar succesul a venit abia după 11 ani. Nu s-a dat bătut niciodată, chiar dacă roadele s-au lăsat mult așteptate, și a încercat, în timp ce se ocupa de pasiunea sa, muzica, să își câștige existența lucrând și în alte domenii. Keed a plecat din Călărași în străinătate, unde a vândut ziare.

Ulterior, s-a întors în România și a început să facă muzică. Simțea că nu va putea trăi din asta, prin urmare a plecat de câteva ori în Anglia. Nici acolo nu a avut succes, dar iată că de această dată întoarcerea în țara natală a fost cu noroc. Din acel moment i s-au deschis câteva uși în sfera artistică și a ajuns în gașca Șatra BENZ.

„Nu aveam ce să fac în Călărași cu viața mea, am plecat prin străinătate, am băgat ziare în Danemarca și în Anglia am vândut cosmetice. Am venit, am stat un pe acasă, un an și jumătate, în tot timpul ăsta am făcut muzică, însă niciodată n-am vrut să mă dedic acestui domeniu. Am plecat în Anglia de vreo trei ori pe parcursul a doi ani. M-au dat afară de trei ori. A treia oară am zis gata nu mai pot, mă duc să fac muzică”, a povestit el la Antena 1.