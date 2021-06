„Când am văzut că începe din nou scena aia de teatru...Mi-a zis că mint, apoi a început să îmi reproșeze o mulțime de chestii, că lumea o să vadă acasă, că minte, că cine știe. Eu nu am vrut să le zic lor dacă așa este, dacă am dreptate sau nu. Știam că am și am părăsit discuția. I-am zis să-și spună punctul de vedere, dar măcar să-și asumă fiindcă nu-și asumă nimic.

Eu i-am spus că o susțin, iar când ia puncte o aplaud, o iau în brațe, am țipat la ea. Când am văzut câ e în urmă pe traseu, tot așa, țipam că o să ajungă fiindcă e doar obosită și frustrată că a venit Raluca și i-a luat fața. Pe ea o folosim acum la ștafete și ce vrei să-ți fac? Raluca mi-a luat avantaj la nămol, nu aveam cum să o bag pe ea care a rămas în urmă”, a declarat Zanni.